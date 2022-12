“In vita non vennero premiati | oggi la gente li ricorda con affetto” | scoperta la targa per Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Mi sarebbe piaciuto che entrambi,, in, ricevessero un semplice premio alla carriera quando erano in, per quanto hanno donato all’Italia, tra cinema, televisione, teatro, fumetti. Dalla grande critica non hanno mai ricevuto questo apprezzamento. Ma io e mio fratello non ne soffriamo, perché l’amore che hanno ricevuto dal pubblico è quello più conta”. Maria Letizia Benenato, figlia di, ha presenziato questa mattina a Monreale l’inaugurazione di una, collocata in memoria dei due artisti palermitani,, in occasione del 30° anniversario della morte di ...