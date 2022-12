In Germania via libera al Mes Ora tocca a Meloni decidere sul trattato

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Corte costituzionale federale (Bverfg) ha respinto il ricorso presentato da sette deputati del Partitoldemocratico (Fdp) al Bundestag contro l'adesione dellaal Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Il procedimento aveva in oggetto la legge di ratifica di questo strumento approvata dal Parlamento tedesco. Secondo il Bverfg, i querelanti non hanno spiegato a sufficienza perchè i loro diritti sarebbero stati lesi da tale atto. Inoltre, i sette deputati della Fdp non sono stati in grado di illustrare perchè poteri sovrani sarebbero stati ceduti al Mes o all'Ue. Con la sentenza del Bverfg, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier può ora promulgare la legge sull'adesione dellaal Mes. La procedura è stata avviata nell'estate del 2021, prima che la Fdp formasse il governo federale con il Partito ...

