(Di venerdì 9 dicembre 2022) «Molto più severa quanto? Roba da fustigazioni e manciate di sale sulle ferite? Gogna? Vergine di ferro? Giusto per capire i tuoi gusti #Auschwitz #cheschifo». Sarebbe questo, secondo quanto riporta Repubblica, uno deidi, nome d’arte di Gabriele Rubini, finiti nel mirino della procura di Milano, in merito all’inchiesta sui messaggi di odio online contro. La frase incriminata è una replica dialla senatrice quando lo scorso 6 novembreaveva auspicato più severità da parte dello Stato nei confronti dei medici No Vax. Oggi è stato aperto un fascicolo per minacce e diffamazione aggravata dall’istigazione all’odio razziale dopo lapresentata lo scorso 7dicembre dalla senatrice a ...

Open

Sarebbe questo, secondo quanto riporta Repubblica , uno deidi chef Rubio , nome d'arte di Gabriele Rubini , finiti nel mirino della procura di Milano, in merito all' inchiesta sui messaggi di ...... per eliminare lo scandalo del caro voli che sta penalizzando in modoi collegamenti da ... - - > - Stampa l'articolo - Invia ad un amico - - - >- - > Native - 2022 - 12 - 08 09:00:00 Il tweet vergognoso di Chef Rubio che gli è costato la denuncia di Liliana Segre. La lezione del diplomatico di Israele in Italia: «Studi la storia»