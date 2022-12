“Il tram per la Valle Brembana è un’opera strategica | si superino le polemiche”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La realizzazione delper ladal grande valore strategico. Rappresenta un’opportunità per avere un trasporto più connesso e una mobilità più moderna, con la possibilità di generare molte ricadute positive sul territorio. Non ha dubbi l’architetto Felice Sonzogni, già assessore provinciale alla mobilità e infrastrutture dal 1999 al 2009, che ha seguito da vicino la nascita della Teb e la genesi dei suoi progetti. “Il progetto di riattivazione del servizioviario – spiega l’architetto Sonzogni – riguarda sia laSeriana sia la, sia per il tratto da Bergamo a Villa d’Almé sia per la sua prosecuzione fino a San Pellegrino Terme. Risale a quando sono stato assessore alla mobilità e alle infrastrutture: ...

Guida Torino

Oltre alla linea 8, a causa di cantieri lungo il percorso sono ferme da diverso tempo i2 e 3, quest'ultimo già da prima aveva il tragitto dimezzatocarenza di vetture disponibili e ...Cadeva il 120mo della prestigiosa università,la quale transitò, più che altro in, la sua figlia più illustre, Chiara Ferragni, che è stata promossa "bocconiana" ad honorem e come tale può ... Un tram per scoprire il Natale a Torino: tour gratuiti nel centro città Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La linea D di Roma è pronta a risorgere. La quarta metropolitana della Capitale nel 2023 sarà riprogettata in vista di una richiesta di finanziamenti.