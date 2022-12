Il nuovo singolo di Ruggine “Non è tutto ok”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Non èok” è il titolo del secondo capitolo del progetto musicale dell’artista romano Riccardo Franco, in arte, disponibile da venerdì 2 dicembre in tutte le piattaforme digitali. Partendo da un malessere generale che si ripercuote su una storia d’amore, ormai finita, l’artista vuole rappresentare, mettendo a nudo un’altra parte di sé, la difficoltà nel lasciarsi andare nei rapporti. Il brano, seppur meno nostalgico del precedente, si propone comunque di mantenere una malinconia di fondo che si può ritrovare come filo conduttore in tutte le canzoni dell’artista. Uno sconforto che però stride con le sonorità urban-pop che attraversano una produzione ritmata, con una forte tendenza elettronica. Un flusso dove i beat scandiscono parole serrate, restituendo una vena di tristezza in grado di trasportare l’ascoltatore all’interno della ...

Nell'attesa la cantante ha pubblicato ilOK. Respira che ha dato il nome all'album in uscita il prossimo anno. elodie, ilbrano è ok. respira approfondimento Elodie ci invita a ...... "Vuoi una mano" e "Insuperabile"; Dargen D'Amico ha fatto ballare il pubblico con "Patatine", "Ubriaco di te" e "Dove si balla"; Fedez ha presentato per la prima volta live il"Crisi ... Tornano I FAKE con il nuovo singolo “L'inferno dentro al paradiso” – MEI – Meeting degli Indipendenti Durante la finale di X Factor, Fedez ha presentato il suo nuovo singolo Crisi di Stato. Per la performance, l’artista ha scelto di coprire i tatuaggi con il trucco e così ha messo in evidenza la cicat ..."Mondi Capovolti" è il nuovo singolo in cui tornano a collaborare Murubutu, U.G.O. e Dj Caster, su una produzione Red Synapsy.