Il nuovo “caccia da combattimento del futuro” di Roma | Londra e Tokyo Solo ricerca e sviluppo costeranno all’Italia 6 miliardi

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si chiamerà Tempest e dovrebbe essere operativo nel 2035, con l’avvio della fase dinel 2024. L’Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un’alleanza “senza precedenti” nel settore della difesa per loe la costruzione delmilitare dadel, un jet supersonico di sesta generazione destinato a sostituire l’attuale Eurofighter Typhoon (frutto della collaborazione tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna). I tre Paesi hanno dunque annunciato il Global Combat Air Programme che, di legge in una nota congiunta di Palazzo Chigi, “accelererà le nostre capacità militari avanzate e il nostro vantaggio tecnologico. Approfondirà la nostra cooperazione nel campo della difesa, la collaborazione scientifica e tecnologica, le catene di fornitura integrate e ...

