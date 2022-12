Il nuovo “caccia da combattimento del futuro” di Roma | Londra e Tokyo | “Porterà benefici economici e industriali”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si chiamerà Tempest e dovrebbe essere operativo nel 2035, con l’avvio della fase di sviluppo nel 2024. L’Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un’alleanza “senza precedenti” nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione delmilitare dadel, un jet supersonico di sesta generazione destinato a sostituire l’attuale Eurofighter Typhoon (frutto della collaborazione tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna). I tre Paesi hanno dunque annunciato il Global Combat Air Programme che, di legge in una nota congiunta di Palazzo Chigi, “accelererà le nostre capacità militari avanzate e il nostro vantaggio tecnologico. Approfondirà la nostra cooperazione nel campo della difesa, la collaborazione scientifica e tecnologica, le catene di fornitura integrate e rafforzerà ulteriormente la nostra base ...

