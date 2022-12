Il nuovo caccia da combattimento C' è l' accordo tra Italia | Regno Unito e Giappone

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 dicembre 2022), Gran Bretagna insieme per sviluppare unche utilizzerà l'intelligenza artificiale. A rivelarlo è stato il tabloid britannico The Sun: ilha progettato la costruzione di unda"stealth" in grado di rendersi invisibile ai radar insieme aentro il 2035. Si tratta del più importante programma militare del futuro prossimo, per costi e per livello tecnologico. Il jet Tempest,di sesta generazione, dovrebbe entrare in servizio nel 2035 e potrà essere pilotato sia autonomamente che con un pilota. Il supersarà anche in grado di affrontare droni durante i combattimenti aerei.