Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha annunciato i nomi degli otto passeggeri che lo accompagneranno nel primo viaggio attorno alla Luna con un razzo di SpaceX

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nel settembre del 2018 era statoche ilastronauta non professionista a volare nello Spazio e a fare unintornosu undella compagnia statunitensesarebbe stato il(noto soprattutto

AGI. - IlYusaku Maezawa ha annunciato che, con otto membri d'equipaggio, farà un viaggio intorno alla Luna nel 2023 su un razzo SpaceX che è ancora in fase di sviluppo . La missione, ...L'imprenditore eYusaku Maezawa ha annunciato oggi che il Dj e artista del pop coreano Steve Aoki sarà uno degli otto membri dell'equipaggio che lo accompagnerà in una crociera spaziale privata ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-681e8f28-2f14-5fff-64f2-a418dedf1c ...Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha annunciato giovedì chi sarà autorizzato a viaggiare intorno alla luna con lui. Il DJ americano Steve Aoki è ...