Il gas che viene dal Mozambico

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Coral Sul Flng è un impianto galleggiante avveniristico realizzato da Eni nelle acque profonde di fronte al Paese africano. Si trova su un giacimento gigante scoperto dalla compagnia italiana dopo tre anni di ricerche. Si stima che contenga 2.400 miliardi di metri cubi di idrocarburo che, subito dopo essere stato estratto,liquefatto ed è pronto per essere trasbordato su navi metaniere. Ecco come funziona la grande struttura e quali miglioramenti porterà all’economia globale. Nei tempi difficili che stiamo vivendo, dal punto di vista economico e degli approvvigionamenti energetici, l’attività per la diversificazione delle forniture di gas naturale che Eni sta realizzando in varie parti del mondo è un presupposto fondamentale per uscire dalla crisi e porre le basi per lo sviluppo futuro. Uno dei più recenti e innovativi progetti dell’azienda guidata da Claudio ...