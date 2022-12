Il figlio di Perisic si avvicina a Neymar | la reazione del brasiliano non è sfuggita alle telecamere

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Si è da poco conclusa la sfida tra Croazia e Brasile valevole per i quarti di finale del Mondiale di Qatar 2022. La squadra verdeoro è stata clamorosamente eliminata dalla nazionale croata dopo i calci di rigore; decisivi gli errori dal dischetto di Rodrygo e Marquinhos. Al termine della gara, però, un gesto diha sorpreso i presenti, con leche hanno ripreso il tutto.Infatti, il campione del PSG nonostante la delusione dovuta dall’eliminazione dalla competizione, ha deciso di andare in contro e salutare un bambino con la maglia della Croazia.ha ignorato la guardia di sicurezza della federazione brasiliana, andando a salutare il bambino. Il bambino, in realtà, era ildi Ivan ...