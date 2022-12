Il direttore di Libero quotidiano | Alessandro Sallusti | attacca il presidente francese Macron al convegno sull' economia del turismo di Filottrano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) E' in corso, a, il“Il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy – Arte, fascino eincontrano i Fondi di investimento esteri”, aperto da un video-messaggio del Ministro del, Daniela Santanché, che ha salutato i presenti, scusandosi di non essere potuta intervenire di persona. Alla convention, presenti numerose personalità eminenti del settore, tra cui ildi, che nella sua dissertazione hato il, Emmanuel, che ha definito gli italiani “imbecilli”. Rilevando la mancanza di spirito campanilistico tra i partici politici del Bel Paese, ...

Il Post

... vorrei rassicurare Sallusti, non lo querelerò", dice Conte commentando l'articolo in prima pagina sudell'8 dicembre in cui, riguardo alle minacce che Giorgia Meloni ha ricevuto, il...... del dirigente classe 57 toccherà a lui scegliere un nuovosportivo visto che Federico ... Del Piero potrebbe ricoprire il ruolo lasciatoda Pavel Nedved e potrebbe diventare vice ... Sallusti ha rovinato un regalo di Natale di Bersani con una prima pagina E' in corso, a Filottrano, il Convegno “Il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy – Arte, fascino e turismo ...A seguito dell'autorizzazione da parte di Ema e Aifa, le agenzie europea e italiana del farmaco, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 è ora disponibile anche la ...