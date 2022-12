Il CEO dell’Atletico Madrid | «Luis Enrique mi piace molto personalmente e professionalmente»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Miguel Angel Gil Marin, CEO, ha parlato di un possibile arrivo dinel club spagnolo Miguel Angel Gil Marin, CEO, ha parlato dopo l’eliminazione della Spagna dal Mondiale. PAROLE – «? Mi. Penso che abbia il talento per allenare qualsiasi squadra del nostro campionato. E’ chiaro che vale per tutti. Per i media, per i giocatori e per i club perché offre prestazioni. Penso che sia buono». L'articolo proviene da Calcio News 24.