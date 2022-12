Il carburante alternativo per ridurre le emissioni della meccanica agricola

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La lotta alla crisi climatica è uno sforzo collettivo da applicare a ogni singolo settore economico: non possiamo più permetterci di sottovalutare nulla. Un’attenzione particolare va riservata all’agricoltura: secondo uno studio dell’European agricultural machinery industry association, questo comparto è responsabile del dieci per cento delletotali in Unione europea. E l’uno per cento dei gas climalteranti deriva dalle macchine agricole. Sembra poco, all’apparenza, ma è in realtà una cifra che non va presa sottogamba. Lapuò avere un ruolo importante in ottica di decarbonizzazione, anche attraverso l’uso di carburanti alternativi. In questa direzione si sta muovendo CNH Industrial – leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi -, che durante il Tech Day di Phoenix (Arizona) ha presentato ...