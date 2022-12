Il Brasile con la saudade socialista

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ve lo ricordate quando nessuno voleva occuparsi del Mondiale perché in Qatar i gay non si possono sposare? Sembra passato un secolo, una delle cose positive del calcio – oltre alla birra da bere mentre si guardano le partite, i cori, gli insulti agli avversari, la sensazione di fine del mondo quando ti segnano un gol contro al centesimo minuto – è che a un certo punto si impone per quello che è: ventidue uomini in pantaloncini corti che inseguono un pallone e alla fine non vince la Germania. Dopo le prime inutili partite, quando sembrava più interessante a tutti occuparsi dei diritti invece che delle verticalizzazioni, abbiamo cominciato finalmente a occuparci di chi la butta dentro e come, e non di chi lo butta dentro a chi. Con non poco cinismo, tra l’altro: Nasser Al Khater, amministratore delegato dei Mondiali in Qatar, ha commentato la morte dell’ennesimo lavoratore dicendo ...