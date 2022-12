I tre significati geopolitici dell’alleanza per il Tempest

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’Italia, il Regno Unito e il Giappone hanno stretto un’alleanza “senza precedenti” nel settore della difesa per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro, un jet supersonico di sesta generazione destinato a sostituire l’attuale Eurofighter Typhoon (frutto della collaborazione tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna): il nuovo aereo da combattimento si chiameràe dovrebbe essere operativo nel 2035, con l’avvio della fase di sviluppo nel 2024. “Come leader di Italia, Giappone e Regno Unito, siamo impegnati a sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole, libero e aperto, che è più importante che mai in un momento in cui questi principi sono contestati e le minacce e le aggressioni sono in aumento”, hanno dichiarato in un comunicato congiunto la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Rishi Sunak e quello ...