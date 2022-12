I rumori del vicino al piano di sopra creano disturbi cardiovascolari | “I suoni molesti sono un rischio per la salute” La conferma nel nuovo studio

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nella tranquillità dell’abitazione, iprovenienti daldi, che siano calpestii, tramestii, stridori o tonfi, posrisultare particolarmente fastidiosi. Un, presentato durante il 183esimo meeting dell’Acoustical Society of America dagli scienziati del National Research Council of Canada, suggerisce che questipotrebbero in realtà rappresentare anche unper lacardiovascolare, esponendo gli ascoltatori a una maggiore probabilità di sperimentare anchedel sonno. Il gruppo di ricerca, guidato da Markus Mueller-Trapet, ha condotto una serie di esperimenti per valutare l’impatto sull’organismo associato alla percezione di ...

Il Fatto Quotidiano

...di 60 anni e un cittadino italiano di 19 gravemente indiziatireato di furto aggravato in concorso. Transitando in lungo via Scialoja, gli agenti dell'UPGSP hanno percepito deisospetti ...Viene invece stimolato il sistema parasimpatico, che favorisce il rilassamentocorpo e le ... Questa voce costante e continua aiuterebbe il cervello a coprire idi fondo tipici della ... I rumori del vicino al piano di sopra creano disturbi cardiovascolari: “I suoni molesti sono un rischio… Riunione di esponenti regionali dem in vista del tour di Stefano Bonaccini, che partirà da Bari, per la corsa alla segreteria nazionale. L’assessore Pentassuglia minaccia di lasciare il partito e cand ...I tappeti sono importanti per arredare una sala da pranzo, oltre ad attutire i rumori sono in grado di creare un’atmosfera più calda e accogliente nella stanza. Ecco qualche consiglio per la scelta de ...