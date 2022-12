Il Fatto Quotidiano

... attraverso i personaggi del bar Ambassador, per attraversare le bellezze della Valnerina, dalla Cascata delle Marmore fino aidie per addentrarsi nei suoi misteri: quelli dell'...11, comma 1, prevedono espressamente 'SIC/ZPS IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro) Nell'area deidi, comprendenti il Piano Grande, il Piano Perduto, il Piano Piccolo e la ... I Piani di Castelluccio sono tutelati con vincolo paesaggistico. Peccato per le irregolarità In occasione delle festività natalizie il Museo Civico di Castelbuono presenta l’installazione Rosa Mystica, dell’artista Stefania ...Villaggi degli Elfi, Case di Babbo Natale, mercatini, luminarie, musica e spettacoli. Anche i Monti Dauni si animano per le festività e propongono, come mai prima, una numerosa serie di iniziative La ...