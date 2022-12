Hockey ghiaccio | i convocati dell’Italia per i Mondiali Under 20 di 1a Divisione

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Nazionale italiana di20 si appresta a disputare il Mondiale di 1aGruppo B in programma a Bytom, in Polonia: gli azzurrini di coach Giorgio De Bettin saranno impegnati dall’11 al 17 dicembre con cinque partite in sette giorni. L’Italia, che ha ottenuto la promozione lo scorso anno, vuole mantenere la categoria e se la vedrà con Giappone, Ucraina, Estonia, Polonia e Corea del Sud. Presenta così il torneo al sito federale il coach azzurro Giorgio De Bettin: “L’obiettivo iniziale è sicuramente il mantenimento di categoria, anche se è difficile capire realmente il livello in cui ci troviamo: in U20 i giocatori e le squadre cambiano spesso, in più affronteremo compagini che incontriamo raramente. Saranno quindi importanti le prime due partite contro Ucraina e Giappone: lì fisseremo la ...