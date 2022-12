Ho una sensazione sulla De Filippi | il retroscena sulla regina della tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Platinette elogia Maria De. La conduttrice di Amici infatti è finita al centrorubrica curata da Platinette su Di Più. "Ho unasu Maria ovvero che sia lei che abbia in mano i filitrasmissione, anche se lei non ricopre il ruolo di conduttrice", spiega Platinette. E in effetti questo modo di condurre ha portato al successo diversi programmi, tra questi Amici, C'è Posta per Te ma anche Tu si que vales. E Platinette rivela il segretoDe: "Sa interpretare i desideri del pubblico e dai gusti molteplici". Mauro Coruzzi infatti afferma che in Tu si que Vales ci sono esibizioni per tutti i gusti e la presenzaDenella giuria di fatto dà equilibrio al programma. E la conduttrice a quanto ...