Highlights Perugia-Renata 3-0 | Mondiale per Club maschile 2022 volley VIDEO

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilcon glidi Sir Safety Susa-Volei, partita valevole per la prima giornata della Pool A delperdi. Gli uomini di Andrea Anastasi conquistano agevolmente la vittoria con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-16, 25-21) e staccano il pass per la semifinale. In alto le immagini salienti del match del Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile. LA CRONACA IL CALENDARIO DI: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE? SUPERLEGA/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE SportFace.

... Lores Varela (C), Mastrantonio (C), Carriero (C), Maiello (B) GENOA - SUDTIROL 2 - 0 ()... Vanoli Ammoniti : Zampano (V), Cittadini (M)- SPAL 0 - 0(3 - 4 - 1 - 2) : Gori; ...... in onda ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, con, interviste, collegamenti ... Andrea Voria Genoa vs Sudtirol: Nicolò Ramella Modena vs Venezia : Elia Faggionvs Spal : ...Pareggio a reti bianche al 'Barbera' tra Palermo e Como nel posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie B ...La 16esima giornata di Serie B vede un Frosinone inarrestabile e il Bari a valanga sul Cittadelle: si rialza il Genoa ...