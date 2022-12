Hattiva Lab | a Natale pioggia di solidarietà con il calendario firmato Foto Mariano

Leggi su udine20

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Le suggestiveche ritraggono animali e paesaggi del Friuli Venezia Giulia sono diPontoni, e da sole basterebbero a motivarne l’acquisto. Ma donare aundiLab persegue un obiettivo non solamente artistico: i fondi raccolti andranno infatti a sostenere i progetti della onlus rivolti a persone con disabilità e minori con disturbi evolutivi specifici. Le immagini del, gratuitamente scattate da Pontoni e messe a disposizione della coop. sociale udinese, ricorderanno mese dopo mese per tutto il 2023 le bellezze naturalistiche del nostro territorio. Questa deliziosa strenna natalizia si trova presso la Bottega solidale diLab a Udine, in via Porzùs 62, e la Bottega del mondo di Udine; inoltre presso le librerie ...