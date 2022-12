Harry e Meghan | parla Doria Ragland | «Gli ultimi cinque anni sono stati duri»

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nel documentario di Netflix, la mamma della duchessa rompe il silenzio sulle recenti vicende dei Sussex, volati in America per sfuggire al ciclone mediatico: «A mia figlia dissi chiaramente che era una questione di etnia. Pure io non mi sentivo al sicuro, c’era sempre qualcuno che mi aspettava sotto casa»

