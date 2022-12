Harry e Meghan Markle | le foto inedite dei figli nei primi episodi della loro docuserie

(Di venerdì 9 dicembre 2022) I duchi di Sussex hanno deciso di condividere alcune immagini di Archie e Lilibet. «Credo che dare il permesso sia fondamentale», ha detto il principe, ricordando di come da bambino fosse difficile convivere con la presenza costante dei paparazzi, che non lasciavano mai in pace né lui e il fratello William né la madre Diana

Londra. Si alza finalmente il sipario sul melodramma reale di. Sono infatti da ieri su Netflix le prime tre puntate della docuserie dove i Sussex raccontano "la loro verità" sui motivi che li hanno indotti ad abbandonare il Regno Unito e la ...Assenti (non) giustificati:non saranno a Sandringham con il resto della famiglia. È il quarto anno consecutivo che i duchi di Sussex decidono di trascorrere il Natale ...I duchi di Sussex hanno deciso di condividere alcune immagini di Archie e Lilibet. «Credo che dare il permesso sia fondamentale», ha detto il principe, ricordando di come da bambino fosse difficile co ...Harry e Meghan lanciano la loro docuserie su Netflix in cui raccontano la loro verità: il principe parla di gioco sporco, è disperato ...