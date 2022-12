Guarda | l’Olanda ha appena segnato il gol più oltraggioso della Coppa del Mondo 2022

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Breaking:ha eguagliato il genio di Lionel Messi con l’ex attaccante del Burnley Wout Weghorst… e la punizione più incredibile dell’intero torneo. L’Argentina pensava di aver vinto. Erano in vantaggio di 2-0, girando e persino Virgil van Dijk è stato scosso, scontrandosi con Leandro Parades. Maè riuscita a tirarne indietro uno verso la fine, prima di un incredibile numero di calci piazzati. L’intero stadio pensava che Teun Koopmeiners avrebbe lanciato un sinistro oltre il muro. Oh, quanto si sbagliavano. Fatti avanti signor Weghorst… BENE ALLORA Wout Il secondo gol di Weghorst lo manda ai tempi supplementari! #BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/2pVsJhuKQf9 dicembreVedi altro In un primo tempo altrimenti tiepido, la differenza doveva semplicemente essere Lionel Messi. Il piccolo genio potrebbe ...

...il gol del vantaggio nella partita dei quarti contro. Un ... 'Non'ha visto nessuno, come ha fatto Messi a intuire quello ... come ha fatto Messi a intuire quello spazio Non lomai, lo ......il gol del vantaggio nella partita dei quarti contro. Un ... 'Non'ha visto nessuno, come ha fatto Messi a intuire quello ... come ha fatto Messi a intuire quello spazio Non lomai, lo ...