Grande Fratello Vip | Oriana Marzoli critica l' avvicinamento di Antonella Fiordelisi a Sarah Altobello

Ma cosa è successo di preciso L'invito di Antonella Fiordelisi: 'Votate Daniele così prendiamo il suo armadio' É tempo di votazioni nella casa delVip e Antonella Fiordelisi ha ...Fariba Tehrani sarebbe dovuta entrare nella casa delVip lunedi 12 dicembre, insieme ad altri nuovi concorrenti. La donna, però, ha recentemente scoperto di avere dei gravi problemi ...Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip a causa di “un grave problema di salute”. A dare la notizia è l’influencer esperto di gossip Alessandro Rosica, ...La pressione del cognome è qualcosa che molti hanno dovuto affrontare nella loro carriera nel motorsport. Sebbene Luca Marini non abbia questo problema, la sua parentela e la squadra per cui corre in ...