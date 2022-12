Grande Fratello Vip | Ginevra Lamborghini parla di Bellavia dopo che lui si è opposto al suo ritorno

Le telecamere che, come un '' del padel, consentono in tempi rapidi di concludere il 'check' e far proseguire la partita entrano in azione. E i giocatori Attendono serenamente la ...Una famiglia all'italiana' in cui parla anche dell'omicidio di suoGianni. E ancora, ci ... Infinedivertimento con Aldo, Giovanni e Giacomo che presenteranno il loro nuovo film dal ...Dopo la bufera scatenatasi tra Vittoria Deganello e l'ex cognata Nicole Murgia, la prima torna a commentare l'entrata al GFVip dell'ex cognata e non le manda a dire. Ecco cosa ha detto.Marco Bellavia si è mostrato contrariato al rientro di Ginevra Lamborghini al Gf Vip. Il commento dell'ereditiera sulle dichiarazioni dell'ex gieffino.