Grande Fratello Vip | Edoardo Tavassi sulla lite tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi | L' indifferenza è l' arma migliore

Nuovo e acceso scontro nella Casa delVip tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi . A commentare la lite ci ha pensato Edoardo Tavassi , che ha invitato entrambe le concorrenti a ragionare su quanto accaduto, invitandole ...Suo, sempre difensore però classe 2001, gioca in Bundesliga 2 con la maglia ...Al Grande fratello vip è tempo di polemiche, per via dell'ingresso in casa di Ginevra Lamborghini. Marco Belllavia si è detto contrario a questa decisione. Cosa sta accadendo Grandi polemiche al Gran ...Edoardo Tavassi affronta Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi dopo il loro acceso scontro al Gf Vip. Nuovo e acceso scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelis ...