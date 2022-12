Governo contro Bankitalia | dietro l’attacco di Fazzolari sulla “moneta privata” ci sono una lettera della Bce e le teorie di Ezra Pound

(Di venerdì 9 dicembre 2022)è “partecipata da banche private, è una istituzione che ha una visione, legittimamente, e questa visione fa sì che reputi più opportuno che non ci sia più di fatto utilizzo di denaro contante. Questa però non è la visioneBce. La Bce ribadisce che la banconota è l’unicaa corso legale e che gli Stati membri non poslimitare l’utilizzo dell’unicaa corso legale a favore di una, eche legittimamente ha un’altra visione, che reputa invece più opportuno che i cittadini si avvalgano di unadel circuito bancario“. Le affermazioni fatte pochi giorni fa dal sottosegretario Giovanbattistain risposta alle critiche su ...

Il Fatto Quotidiano

... aveva 23 anni: colpevole di "inimiciziaDio" Teheran, pugno di ferro del regime: 'Rivoltosi ..." finiti sulla forca nel 1988 per mano di parte di coloro che oggi sono ai vertici di un...Ed è ancora vero, ma stiamo combattendouna grande ondata di disinformazione'. Fauci dice ...non vedo alcun motivo per non rispondere e penso che dobbiamo fare in modo che le persone al,... Governo contro Bankitalia, dietro l’attacco di Fazzolari sulla “moneta privata” ci sono una… "Sciopero generale contro la manovra finanziaria del governo. Appuntamento importante a tutela dei più poveri e fragili nonché dei pensionati” ...Ira delle opposizioni, in particolare di Italia Viva, per l'ipotesi di abolire il Bonus 18enni. "Mentre l'Europa intera copia l'idea del bonus 18app, ...