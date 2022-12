Giulio | morto nel sonno a 12 anni | il papà va a svegliarlo per colazione e lo trova senza vita

Il giovane erada alcune ore. L'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso. I funerali verranno celebrati sabato.era molto conosciuto in zona, soprattutto per la passione per i miti ...eraprobabilmente da diverse ore , mentre dormiva. Sul posto si sono subito recati i sanitari e il medico legale , che ora sta cercando di capire l'esatta causa della morte , che per ora ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-e6661e6c-95b5-d7ca-820e-3573c3f284 ...Un urlo ha squarciato la calma della mattina. Il papà di Giulio, ragazzino di 12 anni di Sarzana (La Spezia), ha scoperto che il cuore del figlio non batte più. Il giovane era andato ...