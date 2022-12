Giù l' Iva sul pellet e sto La Lega si arrende sulla manovra | lascia la protesta a Forza Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Spetta agli azzurri domandare pensioni minime, congedi di paternità e decontribuzioni per le assunzioni di giovani. Su Opzione Donna si muovono le opposizioni. Il Carroccio si concentra su altri interventi, come la richiesta di "ristori per il settore faunistico venatorio colpito da peste suina africana"