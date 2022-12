Giornate Trevi | da FederlegnoArredo allerta su materie prime

Lo ha affermato a, alla VI edizione delledell'Energia e dell'Economia Circolare promosse da WEC Italia e Globe Italia, Filippo Benedetti, Relazioni Istituzionali di FederlegnoArredo. ...Lo ha sottolineato alledell'Energia e dell'Economia circolare di, promosse da WEC Italia e Globe Italia, Andrea Porchera, responsabile relazioni esterne di Renexia."E in questo sta la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Roma, 9 dic. (askanews) - "Siamo presenti alle Giornate dell'Energia e dell'Economia circolare di Trevi sin dalla prima edizione, convinti che l'economia circolare sia al centro anche della ...