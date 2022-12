Giornata mondiale contro la corruzione | il governo recepisce la direttiva Ue per potenziare la protezione dei whistleblowers

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sul whistleblowing ildi Giorgia Meloni si salva in calcio d’angolo. A 24 ore dalla scadenza l’esecutivo ha recepito laeuropea sul whistleblowing, cioè la numero 2019/2037. Con la influenzata, è stato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani a presiedere un Consiglio dei ministri flash tenutosi stamane a Palazzo Chigi. In meno di 20 minuti ilha approvato diversi diversi decreti legislativi di attuazione di direttive europee su varie materie, dalla qualità delle acque, ai trasporti. La norma più importante è il decreto legislativo di attuazione della2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un atto emenato dagli organismi comunitari più di due anni fa, il 23 ottobre 2019: da allora vari appelli erano stati lanciati nei confronti dei governi – soprattuto quello ...

Nazioni Unite

... X Factor 2022 è stato il contenuto televisivo più commentato disui social . Per tutta ... gli argomenti più commentati sul social a livello; nella classifica italiana, l'hashtag ...La mostra fotografica sarà inaugurata in occasione delladei diritti umani (10 Dicembre) fino allainternazionale per i diritti dei migranti (18 Dicembre). Simbolica la ... Messaggio del Segretario Generale per la Giornata Mondiale di commemorazione e dignità delle vittime di genocidio - 9 dicembre La diretta testuale di Perugia-Sada Cruzeiro, partita dei gironi del Mondiale per Club 2022 di volley maschile: aggiornamenti e punteggio live ...La diretta testuale di Trento-Minas, partita dei gironi del Mondiale per Club 2022 di volley maschile: aggiornamenti e punteggio live ...