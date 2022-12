Giornata mondiale contro la corruzione | Busia Anac | “Guai a smobilitare la lotta | l’Italia non può permettersi passi falsi”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Mentre la nuova maggioranza lavora per ammorbidire le normei reati dei colletti bianchi, l’Autorità nazionale antiavverte che “” laalle mazzette sarebbe un grave errore. “Siamo migliorati nelle classifiche internazionali, ma non basta”, ha ricordato il presidente dell’Giuseppein occasione dellaInternazionalela. “In un annoha scalato dieci posizioni nella graduatoria di Transparency International: secondo i dati dell’indice della percezione della2021 siamo al 42° posto su una classifica di 180 paesi. L’andamento è positivo dal 2012: in dieci anni abbiamo guadagnato 14 punti” salendo a 56 su 100. “La media ...

