Giorgia Meloni | forti polemiche dopo l’ultima foto

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Critichel’albero di Natale per. Il leader di FdI ha postato sui social dellein cui è intenta a fare l’albero di Natale, tradizione classica dell’8 dicembre. Negli scatti c’è anche sua figlia Ginevra, rigorosamente di spalle. Un momento di intimità in famiglia, proprio come quello di milioni di italiani. Il grande abete assieme, le lucine e il messaggio: “Buona festa dell’Immacolata a ciascuno di voi”. Naturalmente in molti hanno cliccato like e commento la, ma tanti hanno avuto anche la voglia di criticare. Più di qualcuno infatti, si è reso conto di un dettaglio che non è piaciuto. Ma di cosa parliamo? Non pochi infatti hanno messo subito le mani avanti e scritto preventivamente: “Arriverà la critica perché ha fatto l’albero di Natale?“. Neanche il tempo di pensarci ...

"Non possono certo dire che pure questo è colpa nostra". Sarebbe stato questo il commento della premier" secondo quanto riportato oggi in un retroscena della Stampa " davanti al report della Commissione Europea sull'evasione dell'Iva in Europa, che vede l'Italia al primo posto nel ...... sostenuti e rafforzati da una credibile capacità di deterrenza': affermano in un comunicato congiunto la presidente del Consiglio, il premier britannico Rishi Sunak e quello ...E' una corsa contro il tempo per trovare la quadra sulle modifiche alla legge di bilancio e proseguire l'iter per approvare la Manovra. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la volont ...La misura dovrebbe essere discussa in uno dei prossimi Cdm ma è probabile che ci si limiti a prorogare le norme in vigore fino al 31 dicembre ...