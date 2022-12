Ginevra Lamborghini risponde a Marco Bellavia | “Io e lui ci siamo chiariti”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 dicembre 2022)ieri ha scritto un messaggio sui social per manifestare tutto il suo dissenso per il ritorno dial Grande Fratello Vip 7. La cantante non gareggerà al montepremi finale, ma passerà una settimana ospite all’interno del reality show. Il mental coach non l’ha presa per niente bene e ha promesso di far sentire la sua voce. Ma come ha reagito la vippona? Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le parole di: “Cipoi settimana dopo settimana avvicinati sempre di più” Ospite dell’odierna puntata di Casa Chi, il format Instagram del settimanale Chi,è stata intervistata da Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna. I due giornalisti non le hanno direttamente ...