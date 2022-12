Ginevra Lamborghini | quando rientra al GF Vip? Le parole su Bellavia prima del suo tweet di fastidio

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il prossimo lunedì entrerà nella Casa del GF, non chiaramente come concorrente. Dopo la sua squalifica per i fatti di bullismo contro Marco, la sorella di Elettra ha continuato ad essere una delle protagoniste del reality. Adesso potrà tornare dove tutto è iniziato ma in qualità di “ospite” speciale.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.