Gf Vip | salta un nuovo ingresso Scatta un bacio dalle mille polemiche

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Gf Vip sempre più ricco di colpi di scena. Quest'edizione, giorno dopo giorno vede evolversi in maniera radicale le dinamiche tra i concorrenti. Nell'occhio del ciclone ci sono ora Attilio Romita e Sarah Altobello. Quest'ultima infatti ha baciato il giornalista prima di andare a dormire e il video sta facendo il giro del web. Dall'altra L'articolo proviene da Webmagazine24.