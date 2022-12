“GF Vip” | l’ultima carta di Signorini | chi è il nuovo e inatteso concorrente

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Alfonsomette la quinta e spiazza tutti con un vero e proprio colpaccio. Il cast del Grande Fratello Vip 7 è pronto ad allargarsi con l’ingresso di due nuovi concorrenti, che varcheranno la fatidica Porta Rossa nella puntata di lunedì sera. E uno di questi, come rivela TvBlog in anteprima, è un pezzo da novanta della musica italiana: stiamo parlando di Riccardo Fogli. Lo storico cantante dei Pooh è undel reality e, dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi nel 2017, è pronto a rimettersi in gioco. “GF Vip 7”, colpaccio di: Riccardo FogliIl Grande Fratello Vip 7 è iniziato ormai da quasi tre mesi, in cui è successo davvero di tutto. Dal caso Marco Bellavia e il bullismo subito dai coinquilini alle storie ...