GF Vip | l’opinione dei vipponi dopo lo scontro tra Antonella e Daniele

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 dicembre 2022) GF Vip,la lite traFiordelisi eDal Moro: Edoardo Donnamaria, Micol incorvaia e Edoardo Tavassi si confrontano GF Vip 7, nelle ultime ore nella Casa più spiata d’Italia è avvenuto un durotraFiordelisi eDal Moro. A poche ore dalla diretta della ventunesima puntata iin Casa si espongono in merito agli ultimi avvenimenti successi in Casa. Leggi anche –> gf vip in casa scoppia una discussione sulla coreografia laccadutodei: ecco cosa è emerso Questo pomeriggio in cortiletto, Edoado, Tavassi e Micol si sono confrontati proprio riguardo lodi questa notte tra i due giovani gieffini. Edoardo Donnamaria, fidanzato di ...