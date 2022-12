GF Vip | la sorella di Daniele Dal Moro contro il padre di Antonella Fiordelisi | «Non le gioverà» FOTO

...dell'arrivo di nuovi vipponi all'interno della casa e tra loro potrebbe esserci proprio la... Scopri le ultime news sul Grande FratelloSecondo un'indiscrezione dell'ultima ora, Nicole Murgia è una delle nuove concorrenti del GF7. La ragazza,del calciatore Alessandro, porterebbe in tv la soap opera che vede come protagonista Vittoria Deganello. GF: Nicole Murgia concorrente Alfonso Signorini ha annunciato ...La sorella di Alessandro Murgia sarebbe pronta ad entrare nella casa di Cinecittà Da giorni si vocifera di nuovi concorrenti in arrivo nella casa ...Il cast del Grande Fratello Vip si sta preparando ad accogliere nuovi concorrenti e tra questi potrebbe esserci anche Nicole Murgia. Come rivelato dall'esperto di gossip Amedeo Venza, infatti, la sore ...