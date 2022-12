GF Vip 7 | la dura reazione di Marco Bellavia al ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha annunciato in pompa magna (o meglio, ha fatto annunciare alla diretta interessata) chelunedì prossimo, 12 dicembre 2022, sarebbe rientratadi Cinecittà per una sorta di “vacanza” dellata di una settimana. Una scelta, quella del GF Vip, che ha fatto storcere il naso a molte persone: in primis, ovviamente, a, che si è detto deluso e amareggiato. GF Vip 7,rientra indopo la squalificaè stata (giustamente) squalificata ed espulsa dalladel Grande Fratello Vip 7 ormai oltre due mesi fa per via della frase ...