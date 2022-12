Germani Brescia | Nicola Akele affronta per la sesta volta il suo passato in Serie A

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Per Nikola, ala della, il prossimo turno (il decimo) dellaA UnipolSai 2022/23 avrà una valenza e un significato diversi dagli altri. Sabato sera infatti, con la maglia della Leonessa, il nativo di Treviso affronterà al Taliercio l’Umana Reyer Venezia, la squadra che nel 2013/14, a neanche 18 anni, l’ha portato ad esordire nel primo torneo nazionale. Non sarà la primaperò che, 2 punti e 1 rimbalzo di media in 22 apparizioni con i lagunari nove anni fa, si troverà di fronte da avversario la formazione orogranata. Transitando da Cremona e, negli ultimi due anni, da Treviso, il classe 1995 ha già avuto modo di incrociare la propria strada con quella del team veneziano riuscendosi a togliere, in alcuni casi, anche qualche soddisfazione ...

SERIE A 2022 - 2023: DECIMA GIORNATA Umana Reyer Venezia -- sabato 10/12/2022 ore 19:00 Eurosport 2, Eurosport Player e Discovery+, Sky Go, DAZN, Eleven Sports GeVi Napoli - Dolomiti ...É stato firmato un accordo fino alla fine della stagione trae il playmaker Aleksej Nikolic., per Nikolic è la terza esperienza in Italia Campione d'Europa con la propria nazionale nel 2017, nel corso della sua carriera il 27enne ..."So di aver scelto il meglio per me in questo momento della stagione e della mia carriera. Per me è importante dare al team quello di cui ha bisogno". Si presenta ...