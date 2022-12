Genova | si lancia all’inseguimento di un lupo per investirlo | indignazione sui social | VIDEO

(Di venerdì 9 dicembre 2022), sidi unpersui“Un comportamento penalmente perseguibile, oltre che eticamente deplorevole”. Fa discutere ildi un inseguimento tanto lungo quanto insensato sulle strade di Castiglione Chiavarese, nel genovese. La viittima è quello che sembra essere un, costretto a una fuga interminabile da un automobilista per ora ignoto, che lo tallona fino a quasilungo le vie del levante genovese. Il, diffuso anche sul canale Telegram dell’Associazione ligure di meteorologia (Limet), mostra l’animale mentre corre da solo, forse dopo essersi spinto nel paese per cercare da mangiare. ...

