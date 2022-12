Futre | 'Mourinho resterà alla Roma anche il prossimo anno'

ForzaRoma.info

Commenta per primo 'Sono convinto che Josèresterà ancora alla Roma' ha detto Paulo, ex stella del calcio portoghese, raggiunto telefonicamente da Forzaroma.info. 'Ho incontrato Josè recentemente in occasione di un evento in ..."Sono convinto che Josèresterà ancora alla Roma" ha detto Paulo, ex stella del calcio portoghese, raggiunto telefonicamente da Forzaroma.info . "Ho incontrato Josè recentemente in occasione di un evento in ... Futre a FR: “Mourinho resterà alla Roma. L’obiettivo è tornare in Champions” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Utilizar dados de geolocalização precisos e analisar ativamente as características do dispositivo para fins de identificação. Isto é feito com o objetivo de armazenar e aceder informação num dispositi ...