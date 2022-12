Fritz-Norrie in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Diriyah Tennis Cup 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Taylore Cameronsi affronteranno nella seconda semifinale dellaCup, evento d’esibizione in programma fino a sabato 10 dicembre sui campi in cemento outdoor della città di Al(Arabia Saudita). Lo statunitense, beneficiario di un bye agli ottavi di finale in quanto testa di serie, si è presentato nel torneo battendo in due set il polacco Hubert Hurkacz ai quarti. Il britannico, invece, ha disputato due partite, vinte entrambe contro pronostico rispettivamente contro l’australiano Nick Kyrgios ed il greco Stefanos Tsitsipas. I precedenti ufficiali vedono in vantaggio per 6-5 ilta americano, che partirà con i favori del pronostico.ha terminato la sua stagione arrivando fino alle semifinali delle ATP ...