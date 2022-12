Francesco Totti e Noemi Bocchi | la prima lite al ristorante | cosa è successo

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Hanno litigato per lavolta in pubblico, in unromano, davanti agli occhi indiscreti di Diva e Donna che non ha perso l’occasione di riprendere la scena e testimoniare quanto è. Si tratta di una delle coppie più note degli ultimi tempi,. I due sono stati paparazzati all’interno di un, mentre erano immersi in una accesa discussione che non ha mancato di far incuriosire i presenti. Il motivo dellaReo è stato un cellulare. Sarebbe stato proprio uno smartphone il motivo del contendere tra. Unaa causa della quale laavrebbe anche pianto, mentre il Pupone continuava nelle ...

... i paparazzi hanno immortalato la prima lite trae Noemi Bocchi mentre erano seduti ad un ... Litee Noemi Bocchi Il giallorosso ha fatto dei segni con le mani e le braccia, quindi si è ...L'amore non è bello se non è litigarello, si sa. Lo dice un vecchio proverbio e si sa i detti non si sbagliano mai. Anche in una coppia abbastanza nuova come quella trae Noemi Bocchi infatti emergono i primi dissapori, le prime frizioni, per carità niente di particolare, un litigio che non è sfuggito agli occhi oramai incessanti dei paparazzi che ...Dopo le foto che serene e sorridenti, o quelle del primo red carpet insieme, Francesco Totti e Noemi Bocchi e si sono concessi la loro prima litigata in pubblico ...L'ex Capitano della Roma e la nuova compagna sono stati immortalati da i paparazzi durante alcuni momenti di tensione ...