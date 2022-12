Formigli usa la tragedia di Luana D’Orazio per attaccare la Meloni | sempre più in basso video

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tirare in ballo lasul lavoro della poveraperGiorgiapoteva venire in mente solo a Corrado. Che in tre minuti di follia ha avvicinato la manovra economica a circostanze ed eventi per nulla avvininabilie paragonabili tra loro. Nonostante il clima politico nelle piazze sia arroventato in questi giorni di feroci polemiche e di minacce di morte al premieir e alla figlia,nella puntata di giovedì 8 dicembre è andato oltre. Aggiungendo una colata di fango inaudito. Il governo “è amico degli imprenditori”, sibila il suo furore. Farebbe favori anche a quelli “distratti”, ha detto il conduttore. “Come l’imprenditore di Montemurlo, o come quelli che sottopagano. Distratti come il datore di lavoro di ...

