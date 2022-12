Formazioni ufficiali Empoli-Wolves | amichevole 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ledi, sfida valida comeinvernale in preparazione in vista della ripresa del campionato. Secondadella settimana per i toscani, che pochi giorni fa hanno sconfitto per 2-1 gli austriaci dello Sturm Graz. Avversario di livello per la squadra di Zanetti, costretta a vedersela contro un club di Premier League come i, leggermente favoriti secondi i bookmakers. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 13:00 di venerdì 9 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.