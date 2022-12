Finora Raspadori è stato il miglior interprete del pensiero di Spalletti Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022)Giacomosi è mostrato in assoluto ildelano, scrive Maurizio Nicita sulladello Sport. Il tecnico del Napoli porta avanti un calcio fluido, che pur essendo basato su principi precisi, non è vincolato dalle posizioni statiche in campo. “Ai suoi giocatori chiede di trovare gli spazi non in un punto preciso, sempre uguale, piuttosto in quelli che si creano, secondo i movimenti della difesa avversaria. Un concetto che è alla base delle sedute tattiche del tecnico”. Ed è proprio in questa mobilità chesi è inserito benissimo., ha cucito su di lui quattro posizioni diverse in campo. “In questa ricerca continua di spazi nella zona ...